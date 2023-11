"J'ai peur pour ma fille" : l'inquiétude des habitants de Romans-sur-Isère après une descente de l'ultradroite

Quelque 80 militants d'ultradroite armés ont tenté de pénétrer dans le quartier de la Monnaie, ce samedi 25 novembre au soir. Ils ont été repoussés par les forces de l'ordre, et 20 personnes ont été interpellées. La tension monte dans cette ville de la Drôme, située à une vingtaine de kilomètres de Crépol, où le jeune Thomas avait été tué dans une rixe.

Barres de fer, bâtons, cagoules, mortiers d'artifice, slogans racistes... Il était 18 heures ce samedi 25 novembre lorsque environ 80 militants d'ultradroite ont défilé dans les rues du quartier populaire de la Monnaie. Les militants, habillés de noir, ont défilé dans les rues derrière une banderole "Justice pour Thomas, ni pardon, ni oubli", en scandant "La rue, la France, nous appartient".

Cette descente coïncide avec la présentation au parquet de Valence des jeunes suspects accusés d'avoir participé aux violences qui ont conduit à la mort du jeune Thomas, 16 ans, en marge d'un bal de village à Crépol, à une vingtaine de kilomètres de Romans-sur-Isère. Neuf suspects ont été arrêtés cette semaine, dont un de vingt ans, considéré comme l'auteur des coups mortels. Plusieurs d'entre eux proviendraient de ce quartier de la Monnaie.

Ils sont venus en découdre Habitant du quartier de la Monnaie

Les forces de l’ordre ont repoussé ceux qui étaient "venus en découdre" avec les jeunes du quartier. Vingt personnes ont été interpellées, et dix-sept placées en garde à vue. Un militant appartenant à la mouvance d'ultradroite a été frappé et

blessé pendant ce défilé cagoulé. Dans la commune, de nombreux habitants du quartier de la Monnaie ont assisté à ce déchaînement de violences, médusés.

"Ils sont venus en découdre. La marche blanche a été faite, donc qu'est-ce que c'est cette marche, en pleine nuit, avec des gens qui hurlent des choses qu'on n'a pas envie d'entendre ?", tempête l'un d'eux, au micro du 13H de TF1. Les riverains confient surtout leur inquiétude, et hésitent même à sortir en famille. "C'est très, très grave. C'est du racisme. Si je tombe sur un groupe comme ça d'extrême-droite alors que je suis avec ma fille, je n'ai pas envie de finir à l'hôpital. J'ai peur pour ma fille", confie un autre.

Même en dehors du quartier, les habitants font part de leur inquiétude. "C'est un climat tendu, c'est difficile", assure l'un d'eux. "Il y a une tension latente", abonde une autre.

Nourries par des prises de positions virulentes de l'extrême droite et de la droite sur le thème de l'insécurité et de l'immigration, les tensions sont montées depuis les violences de Crépol. Dans la matinée de samedi, une mosquée de Valence a reçu un courrier islamophobe évoquant le drame et des tags ont été découverts sur les murs de la mosquée de Cherbourg-en-Cotentin (Manche).