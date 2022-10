"J’avais atteint la limite de mes capacités physiques" : Didier Lallement se confie sur son départ de la préfecture de police

C’est bien ce qu’il se passera puisque Laurent Nunez finira par le remplacer un mois plus tard jour pour jour à la tête de la préfecture de police, après une convocation au Sénat, devant une commission spécialement créée pour enquêter sur le fiasco du Stade de France.

Disant "assumer en totalité la gestion policière" de ce soir-là, l’ancien préfet raconte aussi au journal son départ, qu’il décrit comme émouvant, mais aussi nécessaire après trois ans et demi de fonctions : "Je n’ai pas voulu faire d’adieux. J’ai écrit une lettre aux 40 000 fonctionnaires de la PP. C’était dur de les quitter, d’abandonner tous ces gens au front. Je leur ai dit que j’avais atteint la limite de mes capacités physiques. Je n’ai pas voulu m’adresser à eux en direct, parce que je crois que j’aurais eu des sanglots dans la voix. Mais maintenant, je ne veux plus avoir de liens avec la PP. Je n’y reviendrai plus".