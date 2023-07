"J'espère qu'on saura ce qui s'est passé" : les recherches pour retrouver Émile relancent l'espoir des habitants

Ces derniers jours, l'espoir avait laissé place à l'anxiété dans le petit hameau. "Quand on apprend qu'un enfant de deux ans et demi a disparu, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est mort, on ne sait pas s'il est vivant, je vous garantis que ça fait froid dans le dos.", exprime habitant. Ces nouvelles recherches doivent se poursuivre jusqu'à samedi prochain.