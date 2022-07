Jacques Attali menacé de mort : l'ancien Gilet jaune Christophe Chalençon visé par une enquête

Ces menaces auraient été prononcées au cours d'une vidéo intitulée "Le chien Attali" et diffusée le 24 juin dernier sur le compte VKontakte, le Facebook russe, de l'ex-Gilet jaune. Se filmant au volant d'une camionnette, on y voit Christophe Chalençon insulter l'écrivain, le qualifiant de "plus gros des pourritures sionistes" ou encore de "félon sioniste".

Il ajoute, en mimant le geste de l'étranglement : "Je ne dis que la vérité : Jacques Attali va finir haut et court, mais pendu. Eh bien nous nous allons faire ça ! Clac !" Des propos passibles de trois ans d'emprisonnement.

Ce n'est pas la première fois que la figure médiatique s'en prend au conseiller politique. En février dernier, toujours dans une vidéo diffusée en ligne, il proposait déjà d’"exécuter sur la place publique" le même Jacques Attali. Dans une autre vidéo, il appelait également à "le pendre sous le pont d’Avignon", ce pour quoi il a été condamné à six mois de prison avec sursis.