"Couchez avec moi et vous serez ma protégée" : le témoignage d'une ex-salariée qui accuse Jacques Bouthier de harcèlement sexuel

Par SMS, ensuite, Jacques Bouthier se serait montré beaucoup plus cru. "Il me parle que de ma langue, de mes lèvres, qu'il regrette de ne pas m'avoir dans son lit, des trucs dégueulasses", poursuit Mariam. Cette dernière refuse tout rapport sexuel et évoque cette histoire avec quelques collègues. Quatre jours plus tard, elle est licenciée. Son avocat raconte les appels anonymes et les menaces de mort qu'elle aurait reçu ensuite de plusieurs personnes. "On est peut-être au début d'une affaire d'une plus grande ampleur, en tout cas en ce qui concerne Tanger. C'est possible", affirme Me Urbain Ondongo.

Et c'est bien ce qui effraie Mariam qui a choisi de porter plainte en France, là où Jacques Bouthier est poursuivi pour viols sur mineures et incarcéré. "J'ai peur, oui. Jusqu'à aujourd'hui, même s'il est mis examen, j'ai toujours peur. J'ai peur de ses rabatteurs, j'ai peur des autres responsables. Ce sont des gens dangereux", assure-t-elle.