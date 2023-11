Jardinier ciblé par des insultes racistes et agressé au cutter : "Si je n'avais pas reculé, je ne serais pas là"

Vendredi dernier à Villecresnes (Val-de-Marne), Mourad, 29 ans, a été traité de "bougnoule" par un septuagénaire qui l'a ensuite agressé au cutter au niveau de la gorge. L'auteur présumé a été placé sous contrôle judiciaire et doit être jugé en mai. Mourad a témoigné ce mardi sur LCI.

Autour de son cou, des bandes médicales cachent sa blessure. Quatre jours après son agression par un homme âgé de 76 ans à Villecresnes (Val-de-Marne), Mourad, 29 ans, est encore très éprouvé.

Vendredi dernier, ce jardinier de 29 ans effectuait un élagage chez une dame avec deux collègues quand il s'est trouvé face à ce septuagénaire. Ce dernier, mécontent de voir la camionnette des travailleurs gêner le passage près de son domicile s'en est alors pris à eux les traitant à plusieurs reprises de "bougnoules" avant de hurler à Mourad :" Retourne chez toi !". Le jardinier tente d'apaiser le climat, lâche un "laisse tomber" à voix haute. Mais rien à faire, le septuagénaire répète ses insultes racistes, avant de sortir un cutter. Tandis que Mourad filme la scène, l'individu lui assène un coup avec son arme blanche au niveau de la gorge, puis repart chez lui où il sera interpellé.

Mourad, lui, a été hospitalisé. Il s'est vu prescrire 15 jours d'ITT par le médecin qui l'a vu. Ce mardi, sur LCI, la victime se remémore cette scène qui l'a traumatisée. "Son regard il voulait tout dire. Jamais j'ai vu un regard aussi sombre, déterminé. Il me montrait avec sa main. Il m'a fait un signe de la main pour que je regarde autre part et il m'a mis un coup de cutter dans la gorge". "J'ai reculé un peu. Je pense que si je reculais pas, je serais pas là, ou peut-être ça aurait été plus grave", poursuit-il.

L'auteur présumé sera jugé le 16 mai prochain

Placé en garde à vue dès vendredi, le mis en cause, âgé de 76 ans, a été déféré dimanche "en vue de l'audience de comparution immédiate prévue ce lundi avec des réquisitions de placement en détention provisoire entre le 19 et le 20 novembre", a précisé lundi le parquet de Créteil à TF1. Le juge des libertés et de la détention, devant lequel le mis en cause a été présenté dimanche, n'a toutefois pas fait droit aux réquisitions du parquet, et a placé l'intéressé sous contrôle judiciaire.

Ce dernier sera jugé le 16 mai 2024. Il devra répondre de "violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours", "injure non publique en raison de l'origine, de l'ethnie, de la race ou de la religion", et "dégradation ou détérioration volontaire du bien d'autrui causant un dommage léger".