"Je n'abandonnerai pas" : le maire de Sevran dit être "la cible d'un corbeau"

Selon le maire de Sevran, en s'en prenant à lui et à ses proches, le "corbeau" souhaite attaquer "la dynamique" de son mandat, marqué par l'abandon d'un projet de piscine à vague puis la mobilisation contre la fermeture d'un hypermarché Carrefour "au profit d'une nouvelle enseigne d'entrepôt de vente de gros et demi gros". "C'est notre détermination et notre engagement pour Sevran qui sont menacés par cette volonté manifeste d'acharnement et de déstabilisation", a-t-il déploré.