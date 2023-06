"Je n'en pouvais plus des insultes, des moqueries, des menaces" : l'émouvante lettre de Lindsay avant son suicide

Face à l'inaction des autorités pour aider l'élève, ce alors que de nombreux signalements avaient été faits par les parents de Lindsay notamment, l'avocat de la famille a annoncé ce jeudi que quatre plaintes avaient été déposées contre le directeur du collège, contre l'académie de Lille, contre la police, contre Facebook France et Instagram France. "Rien n'a été fait. Cette famille a été abandonnée pendant des mois et cette famille a aussi été abandonnée après le décès de Lindsay", a souligné l'avocat. "J’ai tout essayé, j’ai tout fait et on n’a pas été aidés, on a été lâchés complètement. Aucun soutien, ni avant, ni pendant, ni après", a confirmé Séverine, la mère de Lindsay, très éprouvée.

"C'est absolument inconcevable et c'est la raison pour laquelle nous avons décidé de dénoncer ces faits et de déposer plainte d'abord contre le responsable du collège qui savait la détresse de Lindsay, auprès de qui Lindsay s'est confiée, et qui n'a rien fait pendant des mois. Nous avons aussi décidé de déposer plainte contre l'académie de Lille, qui savait la détresse de Lindsay et qui là aussi n'a rien fait, contrairement aux allégations fallacieuses que nous avons pu lire dans les médias hier et avant-hier", a poursuivi l'avocat.

Une plainte a également été déposée contre les policiers en charge de l'enquête, "qui savaient la détresse de Lindsay". "J'ai un formulaire qu'elle a rempli et qu'elle a remis aux policiers le jour de la plainte, trois mois et demi avant son suicide dans lequel elle indiquait les horreurs qu'elles subissaient, noir sur blanc, le fait que des photos, que des messages circulaient sur les réseaux sociaux, qu'elle était victime d'insultes à caractère sexuel extrêmement souvent, qu'elle avait peur d'être seule, qu'on l'insultait, qu'on se moquait d'elle, qu'on la tapait très souvent. Un formulaire accablant et qui termine par :'Je me sens triste très souvent, je me sens seule très souvent et j'aimerais bien qu'on m'aide très souvent'". Malgré ce formulaire, malgré une plainte de cinq pages, malgré les éléments communiqués, rien n'a été fait, selon les plaignants.

Enfin, une plainte a été déposée contre le gérant de Facebook France, alors que sur les réseaux sociaux, des messages de haine à l'encontre de la jeune fille sont toujours relayés. "La mort de Lindsay n'a pas suffi, a rappelé l'avocat pour justifier cette quatrième plainte. Après sa mort, des insultes et des caractères injurieux ont continué à circuler sur les réseaux sociaux, et continuent d'y circuler. Un compte a été ouvert dans lequel est écrit : 'Lindsay est enfin morte, cette pute s'en est enfin allée et nous rions pissé sur sa tombe'. Ce sont des messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram en particulier, qui appartient au groupe Facebook et qui continuent d'être relayés."