Jean Lassalle visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle

Candidat par deux fois à l'élection présidentielle, Jean Lassalle, est visé par une enquête préliminaire pour viol et agression sexuelle, a indiqué le parquet de Bordeaux, confirmant une information de BFMTV. Les faits "anciens" remonteraient à 2010 et sont "pour l'heure non confirmés", a ajouté le parquet. L'enquête a été confiée à la police judiciaire, qui poursuit ses investigations.