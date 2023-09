"Jeu de la virgule" : un collégien du Morbihan pris pour cible, cinq élèves exclus temporairement

La tendance inquiète les directeurs d'établissements : un défi popularisé par le réseau social TikTok, le "jeu de la virgule", gagne de plus en plus les cours d'école. Inspiré d'un geste technique de football, il consiste à administrer à quelqu'un un coup sec derrière la nuque, d'un côté puis de l'autre de façon rapide, le tout filmé et diffusé sur le réseau social, où les vidéos cumulent parfois des centaines de milliers de vues, alors même que la pratique est susceptible de provoquer de graves blessures aux cervicales. Un collégien de 6e de la Cité scolaire Brocéliande, à Guer dans le Morbihan, en a fait les frais, agressé à six reprises par des camarades. Cinq élèves de l'établissement ont ainsi été exclus temporairement, selon plusieurs médias.

Le collégien a été pris pour cible une première fois le jeudi 21 septembre, lorsqu'un élève de 3e lui a tordu et secoué la tête à la cantine, à l'heure du déjeuner, retrace Ouest-France. Il a ensuite été victime encore trois fois de ce "jeu" dans l'après-midi, cette fois de la part de deux élèves de 3e et d'un autre de 6e. La mère du jeune garçon a alors alerté la direction de l'établissement dans la soirée et a déposé plainte le lendemain à la gendarmerie de Guer contre les quatre agresseurs présumés.