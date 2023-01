Morte après avoir été trainée sur 800 mètres par une voiture à Lyon : l'heure du procès

L'affaire avait marqué les esprits. Il y a deux ans, juste après le confinement, un terrible fait divers avait fait la Une des médias. Pendant l'été, une jeune femme était morte après avoir été trainée par une voiture sur 807 mètres le jour de son anniversaire.

À partir de ce mardi et jusqu'à vendredi, deux hommes âgés de 23 et de 21 ans comparaissent devant la cour d'assises du Rhône pour ces faits. Le premier, conducteur de la voiture, est jugé pour "violences avec usage ou menace d’une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner", le second, son passager, pour "non-assistance à personne en danger".