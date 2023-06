Jeune homme tué après un refus d'obtempérer à Nanterre : une plainte pour "homicide volontaire" va être déposée contre le policier qui a tiré

La scène a été filmée par un témoin et les images, diffusées sur les réseaux sociaux, ont suscité énormément de réaction. Ce mardi matin, peu après 8 heures, passage François Arago à Nanterre, non loin de la station de RER Nanterre-Préfecture, deux policiers de la Direction de l'Ordre Public et de la Circulation de la Préfecture de Police de Paris (DOPC) circulant à moto ont procédé au contrôle d'un véhicule. À bord de la Mercedes AMG, le conducteur et deux passagers. Sur la vidéo apparait l'un des fonctionnaires discutant avec le conducteur de la voiture, l'autre debout, accoudé sur le pare-brise, tient le conducteur en joue avec son pistolet. Le conducteur redémarre brusquement et un des policiers tire à bout portant depuis le côté du véhicule. La voiture finit ensuite sa course quelques dizaines de mètres plus loin, encastrée dans un poteau.

Un passager a ensuite pris la fuite. Un autre a été placé en garde à vue. Le conducteur, âgé de 17 ans, a été pris en charge par les secours qui n'ont rien pu faire pour le sauver. À 9h15, son décès consécutif à au moins une blessure par arme à feu a été constaté.

Quelques heures après ce drame, les avocats de la famille de la victime, prénommée Naël, ont annoncé qu'ils déposeront "une plainte pour homicide volontaire contre le policier auteur du tir". "Son intention de donner la mort ne fait aucun doute puisqu’ il résulte de la bande son de la vidéo qu’il annonce avant son tir 'Je vais te mettre une balle dans la tête'. La plainte visera également son collègue pour complicité d’homicide volontaire, lequel semble faire injonction à son collègue de faire feu en disant 'Shoot le' juste avant le tir", pointent Me Bouzrou, Me Cambla, et Me Benamara dans un communiqué.

"Une seconde plainte pour faux en écriture publique sera déposée à l’encontre des policiers qui ont affirmé que le jeune homme avait tenté de commettre un homicide sur leur personne en tentant de les percuter, ce qui est formellement démenti par le visionnage de la vidéo", ajoutent-ils.