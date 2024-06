La nuit de samedi à dimanche a été émaillée par de nouvelles échauffourées à Cherbourg-en-Cotentin (Manche). Plusieurs véhicules et mobiliers urbains ont notamment été détruits dans le quartier des Provinces, d'où était originaire Sulivan. Ce jeune homme de 19 ans est mort après avoir été touché par le tir d'une policière alors qu'il tentait d'échapper à pied au contrôle routier du véhicule dans lequel il se trouvait.

Des voitures et des poubelles, ainsi qu'une agence France Travail, ont été incendiées dans la nuit de samedi à dimanche à Cherbourg, dans le quartier d'où est originaire le jeune de 19 ans tué le 9 juin par une policière, a-t-on appris auprès de la préfecture.

"Dans la nuit du 15 juin 2024, entre minuit et 3h30, un groupe de plusieurs dizaines de personnes a provoqué des incendies localisés dans le quartier des Provinces", a précisé tôt dimanche matin dans un communiqué la préfecture, ajoutant que des tirs de mortiers avaient été dirigés contre les forces de l'ordre et les services de secours.

Trois blessés parmi les forces de l'ordre, deux interpellations

"50 à 100 individus, munis de battes et de bars de fer, s’en prennent aux policiers. Des véhicules ont été incendiés, tirs de mortiers, jets de projectiles. Le rez-de-chaussée du bâtiment France Travail a été incendié", complète une source policière à TF1-LCI. "Le bilan de ces événements fait état de trois blessés pour la police nationale et deux interpellations", selon la préfecture, qui avait mis en place un centre opérationnel départemental (COD). Le préfet réprouve dans le communiqué "avec la plus grande fermeté ces actes de violence et de vandalisme".

Ces nouvelles violences interviennent après que, le 9 juin, un jeune homme de 19 ans, Sulivan, a reçu un tir mortel dans la poitrine alors qu'il tentait d'échapper à pied au contrôle routier d'un véhicule qui roulait à une vitesse excessive et dans lequel il circulait en tant que passager. La policière qui a tiré a été mise en examen mardi pour homicide volontaire et placée sous contrôle judiciaire "strict" et n'a donc pas été incarcérée, selon le parquet.

Après une marche blanche mercredi qui avait réuni environ 600 personnes, un rassemblement devant le tribunal judiciaire de Cherbourg avait eu lieu samedi à l'appel de la famille de Sulivan pour réclamer le placement en détention provisoire de la fonctionnaire. La nuit de lundi à mardi avait déjà été marquée par quelques scènes de "violences urbaines" à Cherbourg, avait indiqué la préfecture de la Manche sur X.