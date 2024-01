Près d'un Français sur deux inquiets pour la sécurité de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris

À six mois des JO de Paris, la sécurité autour de la cérémonie d'ouverture, qui comprend une parade fluviale de trois heures, inquiète de plus en plus les Français. Selon un sondage Odoxa pour Fiducial et Le Figaro, ils sont désormais 48% à vouloir que ce format inédit soit changé.

À six mois des Jeux olympiques d'été de Paris, le compte à rebours a commencé. La cérémonie d'ouverture se déroulera le 26 juillet avec une particularité de taille : elle aura lieu pour la première fois hors d'un stade. Elle comprendra une parade le long de la Seine de trois heures, longue de six kilomètres, qui verra les délégations défiler sur des barges tandis que les bords du fleuve accueilleront près de 400.000 spectateurs. Sur le papier, ce grand spectacle – dont les répétitions commenceront en mars, a affirmé ce vendredi à l'AFP Thomas Jolly, le directeur artistique – a tout pour plaire, mais la réalité sera-t-elle aussi belle ?

Jusqu’à l’été 2023, les Français penchaient nettement pour le maintien de ce format inédit (61% en mars et 56% en juillet), mais pour la première fois, convaincus que le pays est exposé au risque de nouvelles attaques terroristes, ils sont très partagés : 50% souhaitent maintenir ce grand show inaugural et 48% préféreraient l’abandonner, selon un sondage Odoxa pour Fiducial et Le Figaro*. Autrement dit, en moins d’un an, l’opinion a quasiment basculé avec un bond de dix points de plus par rapport à mars 2023. Selon les analystes, qui notent que cette opposition est surtout marquée chez les sympathisants RN (59%), "si la tendance se poursuit, l’opposition sera majoritaire à la veille de la cérémonie".

Pas assez d'effectifs, selon les Français

La sécurité des JO reste une question cruciale, avec en suspens une autre interrogation : faudra-t-il mobiliser plus de militaires que prévu ? Pour le moment, 45.000 policiers, gendarmes et agents de sécurité seront dédiés à cet événement. Des effectifs insuffisants, pour 51% des Français, d'après Odoxa.

D'autant qu'on ignore toujours si les agents de sécurité privée (entre 17 et 22.000) qui doivent s'assurer de la sécurisation des sites (hors fan zones) seront au rendez-vous, car la filière exige notamment une revalorisation des contrats pour mieux rémunérer les agents. Dans ce cas de figure, 80% des Français, estiment qu'il faut avoir recours à l’armée ou aux réservistes. La semaine dernière, le chef d'état-major de l'armée de Terre, Pierre Schill, a donné le chiffre de presque "20.000 hommes des armées" mobilisés pour les JO, supérieur à celui de 15.000 communiqué jusqu'à présent.

De fait, les craintes sont nombreuses. En tête des actes les plus redoutés, les Français craignent un kamikaze qui se mêlerait à la foule (39%), un mouvement de foule (37%) et une attaque à l’arme blanche (32%). Dans une moindre mesure, ils anticipent la présence d’un tireur (18%), une attaque par drone (15%) voire un colis piégé (14%), détaille Odoxa, précisant que seuls 12% des Français ne craignent rien de tout cela.

Résultat de ce pessimisme, les trois quarts des Français (76%) comprendraient que certaines délégations refusent de participer à la cérémonie d’ouverture. À l’instar de la directrice de la délégation américaine, interrogée sur le sujet par la presse début décembre, de nombreux pays s’inquiètent pour leurs sportifs alors que cette menace terroriste pèse sur la France et donc forcément aussi sur les Jeux. Si la directrice de la délégation américaine s’est montrée confiante, la question devrait revenir et mettre sous pression toutes les délégations.

Pour toute réponse, Thomas Jolly, le directeur artistique des cérémonies olympiques et paralympiques, persiste et signe. En cas de problèmes de sécurité, "on a tout un tas de plans possibles. Mais le site de la cérémonie restera la Seine. Et ça restera ouvert au grand public dans la ville", a-t-il affirmé ce vendredi à l'AFP.

* Enquête réalisée par internet les 3 et 4 janvier par Odoxa pour Fiducial et Le Figaro auprès de 992 Français, représentatifs de la population française, âgés de 18 ans et plus.