Un projet d'attentat qui visait les épreuves de football des JO-2024 a été déjoué à Saint-Étienne par les services de renseignement, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur. Le suspect tchétchène a été mis en examen et écroué la semaine dernière. Ce n'est pas le premier ressortissant de cette république caucasienne à vouloir commettre une attaque sur notre sol.

C'est l'antre du football stéphanois, le stade Geoffrey-Guichard à Saint-Etienne, qui était donc visé par un jeune tchétchène de 18 ans en cours de demande d'asile et inconnu des services de police, a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur. Selon les premiers éléments de l'enquête, il préparait de manière active un attentat et avait communiqué avec des personnes affiliées à l'État islamique.

Des jeunes radicalisés

Depuis 2018, plusieurs affaires de terrorisme, dont trois attentats, ont impliqué en France des djihadistes originaires de républiques russes du nord-Caucase, essentiellement de Tchétchénie. L'attaque au couteau dans le quartier de l'Opéra de la capitale en mai 2018, l'assassinat dans les Yvelines de Samuel Paty en octobre 2020 et, le 13 octobre dernier, celui de Dominique Bernard à Arras (Nord) ont pour point commun d'avoir été commis par des jeunes radicalisés originaires de cette région.

"Ce sont des jeunes qui sont arrivés en France plus tard et qui n'ont connu la guerre que par le récit qu'en ont fait leurs parents et par le fait qu'ils ont été obligés de partir de la Tchétchénie. Ils ne trouvent pas leur place en France, mais ils ne la trouvent pas non plus avec le rapport qu'ils ont avec leurs anciens, puisqu'ils n'ont pas vécu ces guerres", explique Anne Nivat, grand reporter, spécialiste du monde russe, dans la vidéo de TF1 ci-dessus.

Des guerres particulièrement violentes. En 1991, la Tchétchénie déclare son indépendance, s'ensuit deux guerres contre les forces russes, des dizaines de milliers de morts et un exil massif vers l'Europe. Dans le même temps, la petite république russe, musulmane conservatrice, adhère à un islam de plus en plus radical. De nos jours, entre 60.000 et 75.000 Tchétchènes vivraient en France.

On sent bien que dans des populations qui ont beaucoup subi et qui sont en situation de déracinement, l'enjeu de la manipulation est plus grand. Alain Bauer, directeur du pôle "sécurité défense" au CNAM

En 2018, après l'attentat du quartier de l'Opéra, ils étaient nombreux dans la rue à se mobiliser contre le terrorisme. Chamil Albakov, consul honoraire de la République tchétchène, était en tête de cortège. "Les extrémistes utilisent tous les moyens et notamment notre histoire. Le fait que la communauté internationale ne s'est pas mise de notre côté, ne nous a pas reconnus. Ce sentiment de frustration, il l'utilise pour dire que dans tous les cas, la seule voie possible, ce sont des attentats", analyse-t-il.

Les plus jeunes sont les plus sensibles à ces arguments. Certains se radicalisent. Les services de renseignement y sont donc extrêmement attentifs. "On sent bien que dans des populations qui ont beaucoup subi et qui sont en situation de déracinement, l'enjeu de la manipulation est plus grand et donc on y est plus attentif. Mais ça a été valable dans les années 90 au moment de la guerre civile algérienne. On a eu ces phénomènes-là sur d'autres populations", assure Alain Bauer, directeur du pôle "sécurité défense" au Conservatoire national des arts et métiers.

Selon cet expert, la France s'est améliorée dans l'analyse et le renseignement et anticipe donc mieux les attaques. Selon le ministère de l'Intérieur, 50 attentats ont été déjoués depuis 2017.