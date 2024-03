JO Paris 2024 : 603 jouets de contrebande saisis en Seine-Saint-Denis

Le ministère de l'Économie et des Finances annonce ce lundi la saisie de 603 jouets contrefaisants la marque "Jeux Olympiques Paris 2024". Les objets ont été saisis chez un grossiste d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis). La totalité du stock a été détruite.

C'est une première en France en matière de contrefaçon de la marque"Jeux Olympiques Paris 2024". Le 7 février 2024, les enquêteurs de la Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes Douanières (DNRED) sont intervenus dans les locaux professionnels d’un grossiste d’Aubervilliers spécialisé dans la vente de marchandises diverses destinées à alimenter les bazars et les marchés.

"Au cours de ce contrôle, les agents ont découvert 603 casses-tête géométriques à trois dimensions et des consoles de jeux manuelles portant des représentations des mascottes de Paris 2024 ainsi que l’inscription "The Phryges The Paris 2024 Mascots". Ces articles ont été mis en retenue en vertu des dispositions du code de la propriété intellectuelle", annonce ce lundi le ministère de l'Économie et des Finances dans un communiqué.

Tous les jouets vont être détruits

"Après la reconnaissance par le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques (COJO) du caractère contrefaisant des marchandises mises en retenue, le titulaire de droits et le détenteur des marchandises ont donné leur accord pour la destruction simplifiée de ces jouets, qui sera prochainement mise en œuvre" ajoute le communiqué du ministère.

Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des Comptes publics, a félicité les douaniers pour leur travail. "Pendant les Jeux Olympiques, nous pourrons compter sur l’expertise et la compétence de 7000 douaniers mobilisés pour sécuriser les importations des matériels accompagnant les délégations et réaliser des contrôles pour lutter contre les trafics, en premier lieu desquels se trouve la contrefaçon associée à la marque Jeux Olympiques de Paris", insiste-t-il.

En 2023, la douane a retiré du marché plus de 20 millions d’articles de contrefaçons, un résultat exceptionnel et sans précédent.