JO 2024 : 23 actions visant à perturber le relais de la flamme ont été déjouées, annonce Darmanin

La flamme olympique est partie de Marseille le 8 mai pour rejoindre Paris. Un parcours à travers la France protégé par les forces de l'ordre. Elles ont empêché 23 actions visant à perturber les relais de la flamme, annonce Gérald Darmanin ce dimanche.

Avant d'arriver à Paris le 26 juillet, la flamme olympique a 12.000 km à parcourir à travers la France dans un contexte sécuritaire sous haute tension. Alors, tout au long de son parcours, une "bulle" de 115 policiers et gendarmes encadre la flamme en permanence, auxquels s'ajoute une centaine de forces mobiles. Un dispositif hors norme qui a déjà prouvé son efficacité : "23 actions" ont été entravées depuis le début de la semaine, selon une annonce de Gérald Darmanin ce dimanche 12 mai.

"Grâce à la préparation et à la grande vigilance des agents du ministère de l'Intérieur, 23 actions visant à perturber le bon déroulement des festivités olympiques en lien avec le relais de la flamme ont été entravées depuis le début de la semaine", s'est félicité le ministre sur son compte X. La flamme olympique doit encore traverser plus de 400 villes et passer entre les mains de 100.000 éclaireurs jusqu'à son arrivée à Paris. Un défi sécuritaire hors norme, parti de Marseille ce mercredi 8 mai. Objectif : éviter le fiasco en 2008 du passage de la flamme à Paris avant les Jeux de Pékin, qui avait dû être interrompu après des incidents avec des manifestants dénonçant la politique de la Chine au Tibet.