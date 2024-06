Une femme de 37 ans a été grièvement blessée par des loups dimanche 23 juin alors qu'elle faisait son jogging au parc zoologique de Thoiry. Selon les informations de TF1/LCI, la victime portait des écouteurs et écoutait de la musique au moment de l'attaque.

Les circonstances du drame se précisent. La joggeuse grièvement blessée par des loups dimanche 23 juin au parc zoologique de Thoiry, dans les Yvelines, portait des écouteurs et écoutait de la musique au moment de l'attaque, a appris TF1/LCI d'une source proche de l'enquête.

La victime, âgée de 37 ans, avait passé la nuit dans l'enceinte du parc animalier. Dans la matinée, elle avait décidé de faire un jogging, accédant à des zones interdites au public, franchissant deux systèmes de sécurité, un fossé et un dispositif électrique, selon nos informations. Dans ces zones, loups et ours se trouvent en liberté.

Grièvement blessée au cou, au mollet et au dos, son pronostic vital n'est plus engagé. Une enquête a été ouverte pour "blessures involontaires", confiée à la Brigade de recherches de Mantes-la-Jolie.