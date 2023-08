"Six mois de mensonges" : Jonathann Daval prochainement jugé pour dénonciation calomnieuse

S'il est reconnu coupable de ce nouveau chef, le meurtrier d'Alexia Daval encourt cinq ans de prison. La belle-famille, qui se constitue partie civile, lui réclame en outre 60.000 euros de dommages et intérêts. "Les faits sont tellement évidents qu'il nous a été suggéré de procéder par voie de citation directe" consistant à saisir directement la justice, a expliqué Me Portejoie. "Ça permet de gagner du temps et d'éviter 18 mois d'enquête ou d'instruction", a-t-il ajouté.