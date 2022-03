Terrorisme : 46 attentats déjoués en France depuis 2017

"Et puis il y a tout ce qu'il se passe à l'extérieur : l'État islamique qui se reconstitue en Syrie, en Irak. Un certain nombre de djihadistes qui ont été en Syrie et en Irak et qui ont pu rentrer dans leur pays, les Balkans, le Maghreb et qui constituent potentiellement des menaces de projections", a ajouté Laurent Nuñez. "Cette menace est toujours très élevée, les services d renseignement sont très attentifs, très déterminés. Cette détermination et cet engagement, c'est ce que nous devons aux victimes", a-t-il insisté.