Jul tourne un clip de rap non autorisé en Lorraine, trois voitures de luxe saisies et une enquête ouverte

Une enquête a été ouverte pour "mise en danger de la vie d'autrui" et "conduite d'un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la tranquillité d'autrui", infraction qui désigne les "rodéos motorisés", après le tournage, le 12 février à Toul (Meurthe-et-Moselle), d'un clip du rappeur Marseillais Jul et du rappeur KVRA, originaire de cette ville.

"Trois véhicules BMW de prix" utilisés par des conducteurs interpellés dans l'enquête sur le tournage non autorisé d'un clip du rappeur Jul en Lorraine ont été saisis, a indiqué mardi 21 février à l'AFP le parquet de Nancy. Ce dernier a décidé de remettre les voitures à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (Agrasc), a indiqué Stéphane Javet, procureur de la République adjoint. "Appel a été interjeté de cette décision et ce contentieux sera jugé dans les prochaines semaines par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy", a-t-il ajouté.