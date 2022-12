Jura : sur sa terrasse, une femme tombe nez à nez avec un lynx

En apercevant cette bête derrière la vitre, samedi 17 décembre à midi, elle a tout de suite vu qu'il ne s'agissait pas d'un chat. Sur la terrasse de cette habitante de Salins-les-Bains dans le Jura, un lynx sorti de nulle part.

N'en croyant pas ses yeux, la femme a pris des photos pour les envoyer à des proches, et a alerté les secours. Les responsables du Centre Athénas, qui soigne, réhabilite et relâche des animaux sauvages dans la nature, se sont immédiatement rendus sur place pour capturer l'animal. "Après quelques heures, nous sommes finalement parvenus à capturer cette femelle lynx de six mois environ le dimanche, grâce à une cage avec une trappe. Elle était très amaigrie, et blessée au niveau de la tête, nous l'avons tout de suite prise en charge pour lui prodiguer des soins", explique Gilles Moyne, responsable du Centre Athénas à TF1info ce mardi.