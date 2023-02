Jura : une mère et son nouveau-né violemment attaqués à l'arme blanche

"Une enquête flagrante des chefs de tentative de meurtre et tentative de meurtre aggravé" a été confiée au groupement de gendarmerie du Jura et à la section de recherche de Besançon et des recherches ont été lancées pour retrouver cet homme, a poursuivi le magistrat.

Des recherches impliquant 70 gendarmes, avec notamment un hélicoptère et une équipe cynophile, ont été "immédiatement lancées" et le plan Épervier déclenché, ce qui a permis d'interpeller "en milieu d'après-midi" le suspect, inconnu de la justice, selon M. Pascal. Et d'ajouter que l'homme a été placé en garde à vue. Le magistrat n'a en revanche pas pu préciser dans l'immédiat quel lien exact le gardé à vue entretenait avec le couple.