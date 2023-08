Jura : deux morts et deux enfants blessés dans l'incendie d'une maison

Deux personnes, un homme et une femme, sont mortes et deux jeunes enfants blessés dans l'incendie de leur maison, dans la nuit de mercredi 23 à jeudi 24 août dans le Jura, a-t-on appris auprès du Service départemental d'incendie et de secours.

Le feu s'est déclaré pour une raison indéterminée aux environs de 23h00 dans une maison à un étage à Vaux-lès-Saint-Claude, un village de 700 habitants.