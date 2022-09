Pogba : une affaire de famille en dix actes

Mathias Pogba ne tarde pas à réagir. Quelques heures plus tard, sur Twitter, il écrit : "Paul, tu voulais vraiment me faire taire, quitte à mentir et m'envoyer en prison". "Tu m'as laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l'innocent, ajoute-t-il, quand tout sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre."

"J'espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités. Quand on est célèbre, le monde est avec vous, les autorités écoutent plus attentivement. Mais ça ne vous met pas au-dessus de la justice, les policiers ne sont pas vos larbins !", lance-t-il.

Il s'adresse aussi à Kylian Mbappé, partenaire de Paul Pogba en équipe de France. "Kylian, à présent, tu comprends ? Je n'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabout est connu !".