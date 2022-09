L'escroc britannique, héros de Netflix, conteste sa remise à la justice française

Bien connu en Grande-Bretagne, Robert Hendy-Freegard est le sujet central du documentaire "The Puppetmaster: leçons de manipulation" et du film de fiction "Rogue Agent". En 2005, il avait été condamné dans son pays à la prison à perpétuité pour enlèvement, tromperie, vol sur des étudiants et des femmes, à qui il avait soutiré plus d’un million de livres, en se faisant notamment passer pour un espion du MI5, le service de renseignement intérieur britannique.

Il avait été libéré en 2009 après l'invalidation de sa condamnation pour enlèvement par une cour d'appel.