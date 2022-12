Justice : accusé d’agression sexuelle et de viol, cet homme pourrait être le 12e cas d’erreur judiciaire depuis 1945

En octobre 2017, l’affaire connaît un rebondissement. Julie D. écrit au procureur de la République de Douai. Dans sa missive, elle "confesse avoir menti". "Monsieur Farid E. n’est coupable de rien et n’a jamais commis d’actes d’agression sexuelle ou de viol sur ma personne. Je souhaite aujourd’hui rétablir la vérité", rapporte Le Monde. Elle poursuit : "La vérité est la suivante : j’ai été victime d’incestes répétés de la part de mon grand frère Antoine, entre mes 8 et 12 ans". Elle joint à son courrier la plainte pour viol contre son aîné. Pourtant, rien ne bouge du côté de la justice. Julie D. fait une nouvelle lettre et finit par être convoquée au commissariat pour être entendue.

Farid E., lui, poursuit sa vie comme il le peut, avec ce fardeau sur le dos. Il est marié, père de deux enfants, travaille dans le commerce. Inscrit au fichier judiciaire des auteurs d’infractions sexuelles et violentes (Fijais), il doit pointer au commissariat. "En 2017, on lui dit que ça n’était plus la peine de venir pointer, sans lui donner d’explication. Il a trouvé ça étrange, mais il a suivi les ordres", explique ce mardi à TF1info son avocat Me Franck Berton.