Le premier procès aux assises pour terrorisme d'ultradroite s'ouvre à Paris

D'après l'accusation, les cinq jeunes hommes, imprégnés de l'idéologie "néonazie", participaient à un forum privé nommé "projet WaffenKraft" - "puissance de feu" -, créé par Julien (prénom modifié), 17 ans à l'époque. Selon les juges, les discussions avaient "très rapidement dérivé vers l'élaboration de projets terroristes sous l'impulsion d'Alexandre Gilet", le "plus radical et plus motivé" du groupe. "Je pense qu'il voulait faire pire que le Bataclan", dira un autre mis en cause. "C'est caricatural de dire que c'était le leader", déplore l'avocate d'Alexandre Gilet, Me Fanny Vial, décrivant un jeune homme qui "reconnaît des propos violents qui n'auraient jamais dû exister", mais qui "n'a recruté personne, et a toujours dit qu'il n'allait pas passer à l'acte".

Parmi les cibles évoquées : des mosquées, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) et le siège de la Licra à Tours. Mais aussi, selon un co-accusé, "le concert de Médine au Bataclan", un rappeur accusé de complaisance envers l'islamisme, ou des "meetings de Jean-Luc Mélenchon". Contrairement à d'autres cibles, "aucune recherche sur M. Mélenchon n'a été retrouvée dans les supports de M. Gilet", tempère une source proche du dossier. Le fondateur de la France insoumise a annoncé vouloir se constituer partie civile à l'audience. L'avocate de la Licra a indiqué à l'AFP la même intention.