Perquisition : la police peut visiter le domicile des voisins

Nul ne peut entrer dans un logement privé sans l’accord de l’occupant. Sauf dans le cadre d’une perquisition. Il s’agit d’une mesure d'enquête consistant à rechercher des preuves de toute sorte dans un lieu privé. La procédure, encadrée, se déroule sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, sous l'autorité du parquet et le contrôle de la chambre d'accusation. Objectif, constater les infractions pénales et mener certaines enquêtes. Elle doit se dérouler entre 6 et 21 heures, sauf exception. La Cour de cassation rajoute qu’elle peut s’étendre aux domiciles du voisinage.

Des enquêteurs, autorisés à perquisitionner chez une personne soupçonnée de fraude fiscale, perquisitionnent aussi par commodité dans les logements voisins occupés par des membres de sa famille. Ces proches portent plainte, notamment pour violation de domicile et atteinte arbitraire à la liberté individuelle. Ils observent que l’adresse à perquisitionner est précisément mentionnée par le juge dans son ordonnance.

Ces voisins ajoutent : "Ce n’est pas parce que les logements se trouvaient à la même adresse que les habitations de chacun n’étaient pas identifiables par les enquêteurs." N’étant pas concernés par les poursuites pénales pour fraude fiscale, ils contestent ne pas avoir pu intervenir devant le tribunal correctionnel au moment du procès. Ils n’ont en effet eu aucun recours pour s’opposer à ces fouilles.