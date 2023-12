Agression de Yuriy en 2021 : huit jeunes jugés par la cour d'assises des mineurs de Paris

Le procès en assises de huit jeunes s'ouvre ce lundi 4 décembre après l'agression de l'adolescent Yuriy en 2021, à Paris. Un premier procès s’est tenu en mars pour quatre adolescents de moins de 15 ans et a débouché sur des peines de prison ferme.

C’est un second procès décisif dans l’affaire de l’agression de Yuriy, un adolescent de 14 ans, par un groupe de jeunes le 15 janvier 2021, à Paris. Huit suspects, à l’époque âgés de 16 à 18 ans, sont jugés à huis clos par la cour d’assises des mineurs de Paris, à partir de ce lundi.

Six poursuivis pour tentative de meurtre

Tous sont suspectés d’avoir roué de coups l’adolescent sur la dalle de Beaugrenelle, un centre commercial du 15ᵉ arrondissement de la capitale, puis laissé gisant au sol après l’intervention d’un témoin extérieur, depuis sa fenêtre. Une vidéo du passage à tabac a ensuite été diffusée sur les réseaux sociaux, suscitant une vive émotion générale, notamment de personnalités publiques, comme Antoine Griezmann ou Omar Sy.

En mars dernier, quatre adolescents de 14 et 15 ans ont déjà été jugés par un tribunal pour enfants et condamnés à des peines de prison ferme. Dans le cas présent, ces huit suspects étaient tous âgés d’au moins 16 ans à l’époque des faits et deux d’entre eux étaient même majeurs. Six d’entre eux sont poursuivis pour tentative de meurtre, un l’est pour complicité de tentative de meurtre et un autre pour participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre des violences. Tous ont avoué avoir agressé Yuriy le 15 janvier 2021, mais nient avoir voulu le tuer. Un neuvième suspect a finalement bénéficié d’un non-lieu, faute de charges suffisantes.

D’après les enquêteurs, la "descente" sur la dalle de Beaugrenelle ce jour-là s'était organisée sur les réseaux sociaux et répondait à des représailles d’une bande rivale du 15ᵉ arrondissement. La défense, assurée par Me Francis Szpiner, a toujours nié que Yuriy faisait partie d'une bande. Le procès doit durer jusqu’au 22 décembre.