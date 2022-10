Soupçons d'emploi fictif : un an de prison avec sursis requis contre Jean-Christophe Lagarde

Une peine de six mois de prison avec sursis a aussi été requise contre sa belle-mère de 69 ans, dont le travail n'a laissé aucune "trace matérielle", et dont le procureur a critiqué les "réponses incohérentes et floues". À la barre, Jean-Christophe Lagarde a justifié d'avoir fait appel à sa belle-mère, ancienne patronne de PME, par son souhait de "découvrir des choses qu'on ne lit pas dans les livres". Récusant tout emploi fictif, sa belle-mère a peiné à détailler le contenu exact de sa mission au service de son gendre, évoquant la "lecture de journaux" et quelques "conversations informelles" avec des patrons de petites entreprises.

L'enquête avait été ouverte par le Parquet national financier en octobre 2017 après la plainte de Hacène Chibane, conseiller d'opposition EELV à Drancy (Seine-Saint-Denis), qui s'interrogeait initialement sur l'emploi d'assistante parlementaire de l'épouse de Jean-Christophe Lagarde, Aude Lavail-Lagarde, entre 2002 et 2014. À l'issue de l'enquête qui s'est penchée sur 18 contrats d'assistants parlementaires conclus par l'ancien député, seul avait été retenu le cas de la belle-mère de l'ex-édile.