Justine, 20 ans, disparue en Corrèze : enquête ouverte pour enlèvement, un homme en garde à vue

L'oncle de Justine, que nous avons joint également, nous précise que le téléphone portable de la jeune femme aurait, selon les informations qui lui ont été communiquées, borné jusqu'à dimanche 13h entre les communes d'Aubazine et Malemort, non loin de Brive.

Concernant le signalement donné par la police nationale, il précise que Justine Vayrac mesure 1,65m, qu'elle est fine. Elle a les yeux clairs et les cheveux mi-longs châtains tissés. Elle portait, le soir de sa disparition, une robe rose pastel et des chaussures Converse blanches. Sa famille nous précise qu'elle a un enfant de deux ans et que ce dernier était avec son père, dont elle est séparée, le soir de sa disparition. Elle vit elle à Tauriac, où elle a un appartemnt non loin de chez ses parents.

"Des moyens cynophiles ont été mobilisés lundi soir afin de retracer le cheminement de Justine Vayrac, sans que cette piste ne s'avère concluante à cette heure", fait savoir la procureure dans son communiqué. Les investigations, confiées aux services de la brigade de sûreté de Brive-La-Gaillarde et à la police judiciaire de Limoges, se poursuivent.

Toute personne pouvant apporter des informations peut contacter le commissariat de police de Brive-La-Gaillarde au : 05.55.17.46.00.