La veuve de Samy Amimour, kamikaze du Bataclan, a été rapatriée en France

Elle est arrivée sur le territoire quelques jours à peine après la fin du procès des attentats du 13-Novembre. Kahina El H., veuve de Samy Amimour, l'un des trois assaillants du Bataclan en novembre 2015, fait partie des 16 femmes rapatriées de Syrie en France en juillet dernier. Toutes ces femmes avaient été mises en examen à Paris en juillet et placées en détention provisoire, a appris l'AFP de sources proches du dossier, ce mercredi 14 septembre, confirmant une information de RMC.

Kahina El H., qui serait née en janvier 1997, était partie en Syrie en octobre 2014, deux mois avant les attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher et un an avant ceux du 13 novembre 2015. Selon l'ordonnance finale de mars 2020 renvoyant devant la cour d'assises spéciale les protagonistes de ces attentats, elle a très rapidement épousé Samy Amimour une fois parvenue en Syrie.

"La France avait donc sous la main depuis des années une femme qui aurait mérité probablement d’être dans le box à V13, a minima d’y être entendue. Décevant", a réagi sur Twitter Arthur Dénouveaux, président de l'association Life for Paris, qui rassemble des victimes du Bataclan.