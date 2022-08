Polémique sur le "Kohlantess" : "Tout le monde était au courant", assure l'organisateur

Selon lui, l'acheminement du matériel et le tournage se sont déroulés selon un cahier des charges très strict, et dont les procédures ont été validées au niveau de l'établissement pénitentiaire et du ministère de la Justice. "Ce qu’on souhaitait faire avec cet épisode-là", explique-t-il dans le sujet en tête de cet article, "c’était prôner un message d’humanité, et le temps d’un instant d’unifier les détenus et les surveillants, et sensibiliser les jeunes de quartier à l’incarcération".