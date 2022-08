Karting à la prison de Fresnes : de gauche à droite, le scandale divise la classe politique

Côté syndicats enfin, Cédric Boyer, responsable Force ouvrière Justice à la prison de Fresnes, estime qu'un "pas a été franchi". Il a souligné auprès de l'AFP que "la réinsertion passe par la formation professionnelle, le travail, l'école et surtout l'indemnisation des victimes" et que "la prison est un lieu de privation des libertés". Campant sur les mêmes positions, le syndicat national pénitentiaire FO demande "que le directeur de Fresnes soit remplacé et qu'on remette de l'ordre dans cet établissement". La polémique, qui pourrait s'inviter à l'Assemblée à la rentrée, ne semble donc pas prête de s'éteindre.