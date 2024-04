Kendji Girac blessé par balle : alcool et cocaïne, l’enquête révèle les addictions du chanteur

Le procureur de la République de Mont-de-Marsan a détaillé ce jeudi le déroulé des faits qui ont conduit le vainqueur de "The Voice" à l’hôpital quatre jours plus tôt. Le chanteur, qui a "simulé un suicide", avait un taux d’alcoolémie de 2,5g d’alcool par litre de sang au moment des faits. Sa compagne a fait part, lors de son audition, d’une "addiction naissance" à la boisson chez le père de sa fille.

Sa vie privée l’est restée depuis qu’il a accédé au succès. Vainqueur de "The Voice" il y a dix ans, Kendji Girac a réussi à préserver son jardin secret malgré son incroyable carrière. Cette bulle a explosé quelques jours après un accident qui l’a fait basculer des pages culture à la rubrique faits divers. Grièvement blessé par balle au petit matin lundi, le chanteur de 27 ans a martelé s’être tiré dessus accidentellement. Une version rectifiée par le procureur de la République de Mont-de-Marsan, affirmant ce jeudi que le jeune homme avait voulu "simuler un suicide" pour faire peur à sa compagne qui menaçait de le quitter.

Le témoignage de Soraya Miranda, mère de sa fille Eva Alba née il y a trois ans, a mis en lumière l’intimité du couple. Lors de son audition, la jeune femme a expliqué aux enquêteurs que des tensions étaient apparues entre eux "du fait d’une addiction naissante à l’alcool" de la part de son compagnon. "Elle le présente comme un simple fêtard" puis le "décrit comme étant l’objet de cuites de plus en plus nombreuses et de plus en plus longues, pouvant aller jusqu’à 48h", indique le procureur. Pendant ces périodes, Kendji Girac "faisait n’importe quoi", a précisé sa partenaire, évoquant "des situations de plus en plus dures à gérer en ce qui la concernait".

Il a beaucoup bu pendant l’intégralité de la journée Le procureur de la République de Mont-de-Marsan sur Kendji Girac

Les disputes se multipliaient entre les jeunes parents, sans que Kendji Girac ne se montre jamais violent envers sa compagne et leur fille. "Mais il pouvait casser des objets quand il était dans cet état", dit Soraya Miranda. La jeune femme évoque "une consommation régulière de cocaïne" de la part du chanteur, "à raison d’une à deux fois par semaine". "Ces tensions ont une relation directe avec le déroulé de la journée dans la version de Soraya Miranda", note le procureur qui parle d’une "description beaucoup moins lisse que celle faite par les membres de la famille".

"Dès le début de la journée, il était très excité. J’ai vu qu’il voulait boire", a raconté la jeune femme aux enquêteurs. Le jour du tir, la famille a déjeuné à Arcachon. Kendji Girac "aurait consommé près d’une douzaine de verres, de la bière, du Ricard, du rosé, du vin rouge et de la poire". "Il avait énormément bu lors du repas", selon sa compagne qui est rentrée seule avec leur fille tandis que le chanteur partait au casino de Biscarosse. Le procureur ajoute que l’artiste a "beaucoup bu pendant l’intégralité de la journée". Les proches de l’artiste assurait de leur côté qu’il était "resté très sobre et avait bu un Perrier".

Les analyses effectuées lors de son hospitalisation ont permis de mettre au jour des métabolites de cocaïne dans le sang du chanteur. Le taux d'alcoolémie de Kendji Girac au petit matin était de 2,5 grammes d'alcool par litre de sang. Le taux d’alcool limite autorisé avant de prendre la route en France est de 0,5 gramme par litre de sang.