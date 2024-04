Kendji Girac "va bien" et est "tiré d'affaire" après sa grave blessure par balle

Le manager du chanteur rassure sur l’état de santé de l’ancien vainqueur de "The Voice", toujours hospitalisé près de Bordeaux. Le jeune homme de 27 ans ne sera cependant pas entendu ce mardi par les enquêteurs, nous indique une source proche.

Des inquiétudes et des zones d'ombre. Si l'affaire Kendji Girac n'a pas encore dévoilé tous ses mystères, le manager du chanteur affirme qu'il est désormais hors de danger. "Il m'a parlé. Il est tiré d'affaire. Il va bien", déclaré à l'AFP Hakim Nssouh, qui s'occupe de l'ancien vainqueur de "The Voice". Il précise que l'opération subie par le chanteur de 27 ans "s'est bien passée" et que l'entourage de l'artiste communiquera "en temps utile". L'interprète de "Color Gitano" a été admis au centre hospitalier Haut-Lévêque à Pessac, au sud-ouest de Bordeaux, lundi au petit matin "dans un état grave, bien que conscient".

Touché par balle "au niveau du thorax", Kendji Girac n'a pas encore été formellement entendu par les enquêteurs. Il ne le sera pas ce mardi, selon nos informations. Alors que l'enquête a été ouverte du chef de "tentative d'homicide volontaire", le chanteur a brièvement évoqué aux enquêteurs venus à son chevet un tir "accidentel, qu'il aurait lui-même provoqué en manipulant un pistolet automatique de calibre 11, acheté peu auparavant", précise le parquet.

L'audition du chanteur "sera effectuée dès que son état de santé le permettra", a indiqué lundi le procureur Olivier Janson.

Un concert du chanteur, programmé vendredi à Marseille, a d'ores et déjà été annulé, a annoncé sur le réseau social X Martine Vassal, présidente de la Métropole d'Aix-Marseille et présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.