"Kohlantess" à Fresnes : "Le choix des épreuves était inadapté", admet le directeur de la prison

Il était fier de l'événement et s'en était même fait l'écho dès le 27 juillet sur son compte Twitter. À l'époque, Jimmy Delliste, directeur de la maison d'arrêt de Fresnes, était alors loin d'imaginer la polémique qui allait naître après la diffusion trois semaines plus tard sur les réseaux sociaux de la vidéo du jeu "Kholantess".

Voyant détenus, surveillants et jeunes des cités s'affronter dans l'enceinte de la prison en rigolant au cours de quizz ou d'épreuves de kart, plusieurs personnalités politiques de droite et d'extrême-droite ont dénoncé ce jeu inspiré de Kohlanta. Eric Dupond-Moretti a qualifié les images de "choquantes" et ordonné une enquête. Dominique Simonnot, contrôleuse générale des lieux de privation de liberté, a elle salué l'initiative.

Depuis le début de la polémique, Jimmy Delliste n'avait pas encore pris la parole. Il s'est exprimé pour la première fois mercredi 24 août à l'occasion d'une visite à Fresnes de la députée Renaissance et vice-présidente de la Commission des lois, Caroline Abadie. "C'était une activité de prévention, pas de réinsertion", a-t-il commenté au micro de France Info. "Je pense qu'il faut ramener les choses à leur juste valeur, même si je comprends l'émoi que ça peut générer au niveau de l'opinion. Mais Fresnes, ce n'est pas ça", ajoute-t-il.