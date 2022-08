"Kohlantess" à Fresnes : "Le vrai scandale dans les prisons, c'est leur état, pas le kart !"

"Connaissiez-vous Kohlantess avant cette récente vidéo ?

Non, je ne connaissais pas. Ce jeu n'est pas nouveau apparemment mais c'est la première fois qu'il était organisé en prison. Je me suis depuis penchée dessus, notamment sur son organisation, et je trouve ça très bien. Cela sert à remettre du lien entre les populations et en plus c'est dans un but caritatif pour aider des associations notamment pour les enfants malades et les relais parents-enfants en prison. C'est une très bonne idée !

Il y a pourtant une polémique aujourd'hui...

La polémique n'est là que parce que l'événement a eu lieu en prison, qu'on voit des détenus s'amuser, que la scène a été filmée et que les images ont été rendues publiques. Des activités en prison, il y en a. Heureusement. Il y a du football, des sorties au zoo, des sorties pour faire du VTT, de l'escalade, de l'équitation, des ateliers de théâtre... Qui peut croire que les surveillants et les détenus ne rigolent pas ensemble pendant ces sorties ou ateliers ?