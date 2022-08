Kohlantess à la prison de Fresnes: que sait-on de ce jeu inspiré de Koh Lanta ?

Après avoir créé du lien dans les quartiers populaires, entre habitants puis entre jeunes et policiers, Djibril Dramé entend faire la même chose, cette fois en milieu carcéral. Le 27 juillet dernier, celui qui produit et réalise l'épisode organise avec d'autres à la prison de Fresnes un Kohlantess entre détenus - "sélectionnés par l'administration", selon Enzo Angelo Santo, producteur du programme -, surveillants et jeunes de la Team Kohlantess. "Un épisode très spécial, explique Djibril Dramé, (...) pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes". "Toutes les personnes qui sont là [en prison, ndlr] le sont pour une bonne raison. La voie de réinsertion passe par le travail en prison, mais nous avons aussi un devoir : ne pas les mettre de côté et de ne surtout pas oublier qu'ils sont des humains comme vous et comme moi".

Les épreuves enregistrées, montrant les participants faire des quizz, du kart ou encore des jeux d'eaux, ont été relayées sur les réseaux sociaux et ont suscité bien des réactions depuis.