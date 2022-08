"Kohlantess" à la prison de Fresnes : au moins un des participants était condamné à une lourde peine

La polémique après l'organisation de "Kohlantess", jeu inspiré de "Koh-Lanta", à la maison d'arrêt de Fresnes (Val-de-Marne) n'est apparemment pas prête de s'éteindre. La publication de la vidéo sur les réseaux sociaux, vendredi 19 août, montrant détenus, surveillants, et jeunes des cités s'affrontant au cours d'épreuves dans l'enceinte de la prison avait déjà suscité de vives réactions, notamment de la part d'élus de droite et d'extrême droite. Les nouvelles révélations faites lundi au sujet du profil de certains participants n'ont fait que la raviver.

Dans la vidéo postée la semaine dernière, Djibril Dramé, organisateur du jeu, expliquait en effet que les détenus ayant participé au jeu étaient en détention "pour de courtes peines". "D'accord, toutes les personnes (détenues) qui sont là le sont pour une bonne raison et la voie de la réinsertion passe par le travail en prison, mais nous avons aussi un devoir de ne pas les mettre de côté et de ne surtout pas oublier qu'ils sont des humains comme vous et comme moi", ajoutait-il.