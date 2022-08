"KohLantess" à la prison de Fresnes : ce que dit le rapport de l'enquête administrative

Le principal problème pointé par l'enquête administrative reste le fait que la hiérarchie n'avait pas été prévenue plus en amont et de manière plus exhaustive. Le rapport explique ainsi que la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris n'était pas au courant "du contenu précis des modalités de l'événement".

Le 25 juillet, soit deux jours avant que la compétition se tienne, le directeur interrégional aurait par ailleurs fait part de sa désapprobation, sans connaître le contenu des épreuves. D'une part, parce qu'il avait été mis au courant trop tardivement, mais aussi parce que le concept du jeu lui semblait "inopportun". L'imminence du jeu a cependant rendu son annulation difficile, d'autant plus que le "niveau central" de l'administration, qui n'était pas non plus au courant des épreuves, ne s'y est pas opposé.