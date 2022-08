"Kohlantess" à la prison de Fresnes : avant la polémique, quel était le but de cet événement ?

Le 27 juillet dernier, la compétition s'est invitée dans l'institution la plus connue de la ville : la prison de Fresnes. Dans ce cadre, des équipes de gardiens, de détenus et d'habitants de Fresnes devaient s'affronter dans une succession d'épreuves, allant du mime au tir à la corde au-dessus d'une piscine, en passant par une course de kart d'où est partie la polémique. Chaque équipe représentait une association et s'affrontaient pour gagner un prix pour celle-ci.

Dans la vidéo, publiée vendredi sur YouTube, Djibril Dramé qui présente l'émission, expliquait ce choix de lieu afin de "sensibiliser les jeunes et les moins jeunes" à la question des détenus. "Toutes les personnes qui sont là le sont pour une bonne raison, et la voie de la réinsertion passe par le travail en prison. Mais nous avons aussi un devoir de ne pas les mettre de côté et qu'ils sont surtout des humains comme vous et moi", affirme-t-il.