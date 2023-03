Kurdes tués à Paris : le discernement du tueur était "altéré" selon une expertise psychiatrique

Le 23 décembre, William Malet, conducteur de train retraité de 69 ans, avait ouvert le feu près du centre culturel kurde rue d'Enghien, faisant trois morts et trois blessés. Mis en examen pour assassinats et tentatives d'assassinats à caractère raciste, il a été écroué. En garde à vue, il a reconnu sa haine "pathologique" des étrangers. Il était sorti de prison le 12 décembre après un an de détention provisoire pour avoir blessé avec un sabre des migrants dans un campement parisien en décembre 2021.

Au moment des faits rue d'Enghien, il était dans "une impasse situationnelle, un vécu d'échec existentiel, après une bascule lors du cambriolage de son pavillon" en 2016, note aussi l'expertise psychiatrique, remise aux juges d'instruction le 23 janvier. "Se sentant démuni, impuissant, désarmé, il a conçu l'idée raciste d'une tuerie de masse suivie d'un suicide comme solution restauratrice, vengeresse, révélatrice à la face du monde de sa propre souffrance, dans un massacre perpétré contre ceux qui, selon lui, l'ont menacé et qui, dans sa vision, menacent le monde", écrivent les psychiatres. William Malet avait été condamné à douze mois d'emprisonnement en juin 2022 pour violences avec armes pour avoir blessé ses cambrioleurs, une décision dont il a fait appel.

Lorsqu'ils l'ont rencontré à la maison d'arrêt de la Santé où il est incarcéré, à Paris, "William Malet ne présentait pas d'état dangereux" nécessitant une hospitalisation en milieu psychiatrique, estiment les psychiatres. Mais "sa dangerosité criminologique découle de sa détermination, de l'intensité de sa haine raciste vengeresse comme issue à son vécu de marasme existentiel", écrivent-ils.