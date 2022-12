Kurdes tués à Paris : le point sur l'enquête, deux jours après le drame

Le matin des faits, ce retraité de 69 ans qui vit chez ses parents "n'a rien dit en partant", a déclaré le père du suspect, âgé de 90 ans, le décrivant comme "taiseux" et "renfermé". Le tireur a été plus bavard avec les policiers qui l'ont interpellé vendredi, à qui il a déclaré avoir agi parce qu'il était "raciste", selon une source proche du dossier. En garde à vue, le suspect a reconnu avoir une "haine des étrangers pathologique" et voulait "assassiner des migrants" à Saint-Denis avant de se suicider, a précisé ce dimanche la procureure de Paris, Laure Beccuau.

Une obsession que corroborent les témoignages de son entourage et ses antécédents judiciaires. Ils ont expliqué son "changement radical de comportement" après avoir été victime d'un cambriolage en 2016, a expliqué la procureure de Paris. La justice l'a condamné en juin dernier à un an de prison pour avoir grièvement blessé au couteau les cambrioleurs. Il a fait appel. "J'ai toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers, depuis ce cambriolage", a déclaré le suspect en garde à vue. En 2021, il avait ainsi été incarcéré après avoir blessé avec un sabre deux migrants et lacéré plusieurs tentes d'un campement à Paris. Il a été remis en liberté le 12 décembre sous contrôle judiciaire, conformément à la loi.