Kurdes tués à Paris : la tristesse de milliers de personnes présentes aux funérailles

Pour rappel, trois Kurdes ont été assassinés par balles, le 23 décembre dernier, devant le centre culturel Ahmet-Kaya de la rue d'Enghien (Xe). Le tireur, William Malet, a été désarmé et arrêté dans la foulée. Devant les enquêteurs, l'homme de 69 ans, déjà connu de la justice pour des faits de violence et qui sortait tout juste de détention provisoire pour une autre affaire, a fait part d'une "haine des étrangers pathologique" et dit avoir voulu "assassiner des migrants", a indiqué le parquet de Paris. Ce conducteur de train à la retraite a été mis en examen le 26 décembre, notamment pour assassinat et tentative d'assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion. Il a été écroué dans la foulée.

De nombreuses personnes refusent de croire à la version d'un tireur isolé aux motivations racistes et dénoncent un acte "terroriste". À ce titre, elles mettent en cause la Turquie.