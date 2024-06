La critique ou la publication de propos agressifs sur des réseaux sociaux peut être considérées comme du harcèlement moral. La justice n’a pas à établir que la victime a souffert de cette publication.

La justice ne plaisante plus avec le cyberharcèlement. Ce délitActe reste interdit par la loi et puni d'une amende pouvant aller jusqu’à 30 000 euros et d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans.

Victime d'un harcèlement en ligne, vous pouvez signaler les faits à la police et demander la suppression des contenus illicites. À noter que vous pouvez également déposer plainte contre l'auteur du cyberharcèlement et contre l'hébergeur internet. La Cour de cassation précise que si l’auteur de termes agressifs ou violemment critiques à conscience de participer à une mise en cause collective, il encourt une condamnation.

Un auteur d’écrits agressifs postés sur des réseaux sociaux se voit condamner pour harcèlement moral aggravé. Il visait une personne qui avait émis des critiques sur sa religion. L’auteur estime que la condamnation est injustifiée : "La victime ne se plaignait pas de son message en particulier, mais d’un mouvement collectif qui l’avait abreuvée d’invectives en quelques jours".

Préméditation de harcèlement

Problème, l’auteur des invectives a utilisé un "hashtag" avant le nom de la personne visée ou devant un mot. La Cour de cassation y voit un signe d’une violence calculée : "Ce comportement prouve qu’il avait connaissance du mouvement de meute dans lequel s'insérait son message, prouve qu’il voulait y participer et le faire savoir aux autres participants et prouve aussi qu’il voulait donner un retentissement particulier à son message agressif. Cet usage du hashtag établit en conséquence la volonté de nuire à la victime et de l’empêcher de mener une vie quotidienne normale".

Les juges estiment qu’il n’est pas nécessaire, pour condamner l’auteur des faits, de déterminer que son message a entraîné une dégradation des conditions de vie de la personne ciblée. "Il n’est pas non plus nécessaire que le message l’atteigne ni même que la personne ciblée le lise", ajoutent les juges. Par cette décision, la Cour de cassation exclue que l’auteur de tels messages se cachent dans un groupe d’auteurs ou dans un mouvement de foule.