L'ancien journaliste, Gérard Corneloup, meurt des suites d'une agression à Lyon

Il a finalement succombé à ses blessures. Gérard Corneloup, ancien journaliste de 73 ans, est mort, ce mardi 26 juillet, des suites d'une violente agression survenue, huit jours plus tôt, dans le hall de son immeuble, à Lyon, dans le 3e arrondissement, selon plusieurs proches du dossier à France 3 Auvergne Rhône-Alpes.

Le 18 juillet, un homme lui a volé une pochette, retrouvée quelques rues plus loin. Face à la violence de l'agression, le septuagénaire a été pris en charge et placé dans un coma artificiel, avant de décéder ce mardi. Toujours à la recherche du suspect, la police a lancé vendredi un appel à témoin. Toute personne susceptible d'en savoir plus sur les circonstances de l'agression est d'ailleurs invitée à contacter le 04.72.82.15.05, le 04.72.82.16.66 ou le 17 (en dehors des heures ouvrables).