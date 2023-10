L'animateur Bruno Guillon et sa famille séquestrés : deux suspects interpellés

Un traumatisme pour l'animateur et sa famille. Dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier, l'animateur de Fun Radio et RTL Bruno Guillon, sa femme et son fils ont vécu une nuit d'horreur à leur domicile de Tessancourt-sur-Aubette (Yvelines). Cette nuit-là, quatre cambrioleurs s'étaient introduits chez eux, avaient menacé l'animateur d'une arme et avaient ligoté et bâillonné sa femme, le tout en présence du fils du couple, âgé de 14 ans.

"Deux mineurs ont été interpellés mardi soir dans le cadre de l'enquête ouverte pour 'vol à main armée en bande organisée et séquestration'", indique ce mercredi 11 octobre à TF1info la procureure de la République de Versailles, Maryvonne Caillebotte, confirmant une information du JDD. La magistrate n'a pas souhaité donner "d'autres éléments en l'état".

Les deux mineurs ont été placés en garde à vue.