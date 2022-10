L'association Dialogue franco-russe, coprésidée par Thierry Mariani, visée par deux enquêtes

L’association Dialogue franco-russe, qui a été créée en 2004 par Jacques Chirac et Vladimir Poutine, est dans le viseur de la justice française depuis plusieurs mois, a appris l’AFP auprès du parquet de Paris, ce lundi 24 octobre. Deux enquêtes seraient actuellement en cours, la première pour des soupçons de corruption et de trafic d'influence et la seconde, pour des soupçons d'abus de confiance et blanchiment en lien avec l’association.

Deux personnalités du paysage politique français seraient au centre des investigations : Thierry Mariani et Yves Pozzo di Borgo. Le premier nommé copréside l’association depuis 2012 et il est eurodéputé RN depuis 2019, tandis que le second a été sénateur de Paris durant treize ans. Il est important de préciser que les soupçons d’abus de confiance et blanchiment en lien avec l’association ne concernent que Thierry Mariani.